У Маріуполі за участю КОРД "прикрили" шахрайський call-центр
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Діяльність шахрайського call-центру, у якому працювало 35 осіб, припинили у Маріуполі Донецької області. Операцію провели за участю спецпризначенців КОРД. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції області.
"Поліцейські управління карного розшуку і слідчого управління спільно з кіберполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області за силової підтримки спецпідрозділу КОРД припинили діяльність злочинної групи шахраїв. Викрито 35 працівників call-центру на чолі з організатором, 24-річним мешканцем Маріуполя", - йдеться у повідомленні.
Як вказано, зловмисники відкрили офіс в центрі міста, замаскувавши його під інтернет-магазин. Дзвінки здійснювали з використанням ІP-телефонії, телефонували за кордон, зокрема до Російської Федерації.
Шахраї телефонували громадянам під виглядом працівників банку і виманювали реквізити банківських карток, звідки викрадали кошти. Гроші списували на картку організатора угруповання. Такий "прибуток" становив понад 50 тисяч гривень щодня.
Поліцейські зібрали докази протиправної діяльності фігурантів. Під час обшуку в call-центрі вилучено 64 одиниці комп’ютерної техніки, сім-картки, засоби зв’язку, які використовувалися для вчинення злочинів, а також записи з "рекомендаціями" щодо виманювання особистої інформації.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). За це правопорушення передбачено від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, кіберполіція викрила інтернет-шахраїв, які ошукали дві сотні людей на 1,5 млн грн.