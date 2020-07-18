В Мариуполе с участием КОРД "прикрыли" мошеннический call-центр
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Деятельность мошеннического call-центра, в котором работало 35 человек, прекратили в Мариуполе Донецкой области. Операцию провели с участием спецназовцев КОРД. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции области.
"Полицейские управления уголовного розыска и следственного управления совместно с киберполицией под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области при силовой поддержке спецподразделения КОРД пресекли деятельность преступной группы мошенников. Разоблачено 35 работников call-центра во главе с организатором, 24-летним жителем Мариуполя", - говорится в сообщении.
Как указано, злоумышленники открыли офис в центре города, замаскировав его под интернет-магазин. Звонки осуществляли с использованием IP-телефонии, звонили за границу, в частности в Российскую Федерацию.
Мошенники звонили гражданам под видом работников банка и выманивали реквизиты банковских карт, откуда похищали средства. Деньги списывали на карту организатора группировки. Такая "прибыль" составила более 50 000 гривен в день.
Полицейские собрали доказательства противоправной деятельности фигурантов. Во время обыска в call-центре изъято 64 единицы компьютерной техники, сим-карты, средства связи, которые использовались для совершения преступлений, а также записи с "рекомендациями" по выманиванию личной информации.
По факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). За это правонарушение предусмотрено от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, киберполиция разоблачила интернет-мошенников, которые обманули две сотни людей на 1,5 млн грн.