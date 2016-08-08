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Пропуск до Криму через КПВВ "Каланчак" повністю заблоковано - О.Слободян

Пропуск до Криму через КПВВ "Каланчак" повністю заблоковано - О.Слободян

Київ • УНН

 • 9825 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Опівночі 8 серпня російська сторона знову припинила пропуск осіб навпроти КПВВ "Каланчак" на адмінмежі з окупованим Кримом. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Ситуація на КПВВ на адмінмежі із тимчасово окупованим Кримом зберігається напруженою, але контрольованою. Близько опівночі 8 серпня окупанти знову припинили пропуск осіб навпроти КПВВ "Каланчак". Таким чином станом на 7:30 8 серпня на КПВВ "Чонгар" пропуск здійснюється в обидва боки, але вкрай повільно, навпроти КПВВ "Чаплинка" правоохоронці країни-окупанта здійснюють пропуск лише тих, хто слідує на тимчасово окупований півострів і повністю заблокованим залишається КПВВ "Каланчак". На цьому напрямку російські правоохоронці не здійснюють пропуск в обидва боки", - повідомив О.Слободян.

З його слів, також підвищеною залишалася і активність ЗС РФ поблизу адмінмежі.

"7 серпня прикордонники спостерігали польоти щонайменше 9 вертольотів Мі-8 ЗС РФ на висоті до 1 км без порушення адмінмежі та 2 БПЛА. На різних ділянках до позицій ЗС РФ під'їжджала військова техніка: вантажні автомобілі та БМП", - додав О.Слободян.

Він зауважив, що при цьому немає суттєвого скупчення автотранспорту на КПВВ на адмімежі.

"У чергах на КПВВ "Чонгар" та "Чаплинка" очікує не більше 50 автомобілів", - зазначив помічник голови ДПСУ.

Нагадаємо, напередодні водій намагався прорватися через КПВВ "Чонгар" та ледь не збив прикордонника. Наряд змушений був здійснити попереджувальний постріл вгору та затримати двох чоловіків, що перебували в автомобілі.

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