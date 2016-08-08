Пропуск в Крым через КПВВ "Каланчак" полностью заблокирован - О.Слободян
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Около полуночи 8 августа российская сторона вновь прекратила пропуск лиц напротив КПВВ "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом. Об этом сообщил помощник руководителя Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Ситуация на КПВВ на админгранице с временно оккупированным Крымом сохраняется напряженной, но контролируемой. Около полуночи 8 августа оккупанты вновь прекратили пропуск лиц напротив КПВВ "Каланчак". Таким образом, по состоянию на 7:30 8 августа на КПВВ "Чонгар" пропуск осуществляется в обе стороны, но крайне медленно, напротив КПВВ "Чаплинка" правоохранители страны-оккупанта осуществляют пропуск только тех, кто следует на временно оккупированный полуостров и полностью заблокированным остается КПВВ "Каланчак". На этом направлении российские правоохранители не осуществляют пропуск в обе стороны", - сообщил О.Слободян.
По его словам, также повышенной оставалась и активность ВС РФ вблизи админграницы.
"7 августа пограничники наблюдали полеты не менее 9 вертолетов Ми-8 ВС РФ на высоте до 1 км без нарушения админграницы и 2 БПЛА. На разных участках к позициям ВС РФ подъезжала военная техника: грузовые автомобили и БМП", - добавил О.Слободян.
Он отметил, что при этом нет существенного скопления автотранспорта на КПВВ на админгранице.
"В очередях на КПВВ "Чонгар" и "Чаплинка" ожидает не более 50 автомобилей", - отметил помощник главы ГПСУ.
Напомним, накануне водитель пытался прорваться через КПВВ "Чонгар" и едва не сбил пограничника. Наряд вынужден был осуществить предупредительный выстрел и задержать двух мужчин, находившихся в автомобиле.