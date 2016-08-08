Пропуск в Крым через КПВВ "Каланчак" полностью заблокирован - О.Слободян

ukru
15 марта, 19:03 • 116473 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170553 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140453 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132721 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114183 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106283 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102030 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136875 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132636 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127912 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

16 марта, 15:21 • 40037 просмотра
В Сумской области оккупанты атакуют беспилотниками гражданские автомобили: есть раненые, начато следствие

В Сумской области оккупанты атакуют беспилотниками гражданские автомобили: есть раненые, начато следствие

16 марта, 15:53 • 31816 просмотра
США отправили более 250 преступников из венесуэльской банды в тюрьму в Сальвадоре

США отправили более 250 преступников из венесуэльской банды в тюрьму в Сальвадоре

16 марта, 16:04 • 21469 просмотра
Наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро

Наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро

16 марта, 16:48 • 27692 просмотра
Волц: США будут исходить из собственных интересов в вопросе освобождения территорий Украины

Волц: США будут исходить из собственных интересов в вопросе освобождения территорий Украины

16 марта, 17:35 • 29881 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 136874 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 136144 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 270902 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 299874 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 235811 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 45808 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 109810 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 132636 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 115329 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 132394 просмотра
Актуальное
Пропуск в Крым через КПВВ "Каланчак" полностью заблокирован - О.Слободян

Пропуск в Крым через КПВВ "Каланчак" полностью заблокирован - О.Слободян

Киев • УНН

 • 9825 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Около полуночи 8 августа российская сторона вновь прекратила пропуск лиц напротив КПВВ "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом. Об этом сообщил помощник руководителя Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Ситуация на КПВВ на админгранице с временно оккупированным Крымом сохраняется напряженной, но контролируемой. Около полуночи 8 августа оккупанты вновь прекратили пропуск лиц напротив КПВВ "Каланчак". Таким образом, по состоянию на 7:30 8 августа на КПВВ "Чонгар" пропуск осуществляется в обе стороны, но крайне медленно, напротив КПВВ "Чаплинка" правоохранители страны-оккупанта осуществляют пропуск только тех, кто следует на временно оккупированный полуостров и полностью заблокированным остается КПВВ "Каланчак". На этом направлении российские правоохранители не осуществляют пропуск в обе стороны", - сообщил О.Слободян.

По его словам, также повышенной оставалась и активность ВС РФ вблизи админграницы.

"7 августа пограничники наблюдали полеты не менее 9 вертолетов Ми-8 ВС РФ на высоте до 1 км без нарушения админграницы и 2 БПЛА. На разных участках к позициям ВС РФ подъезжала военная техника: грузовые автомобили и БМП", - добавил О.Слободян.

Он отметил, что при этом нет существенного скопления автотранспорта на КПВВ на админгранице.

"В очередях на КПВВ "Чонгар" и "Чаплинка" ожидает не более 50 автомобилей", - отметил помощник главы ГПСУ.

Напомним, накануне водитель пытался прорваться через КПВВ "Чонгар" и едва не сбил пограничника. Наряд вынужден был осуществить предупредительный выстрел и задержать двух мужчин, находившихся в автомобиле.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы