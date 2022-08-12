Пропагандистські ЗМІ поширюють інформацію, що українські військові самовільно полишають лінії фронту
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 11 серпня, передає УНН.
Деталі
1. Колаборанти-«керівники» тимчасово окупованих територій Запорізької області заявили: «влада України готує масштабну провокацію на Запорізькій АЕС, щоб шантажувати Європу загрозою ядерної катастрофи, а Київ навмисно намагається поцілити у сховище ядерних відходів на ЗАЕС, щоб спровокувати вибух «брудної бомби». Це дезінформація!
2. Представник МЗС рф нечаєв заявив: «безконтрольне накачування Києва озброєнням вже призвело до масштабного збільшення його контрабанди та появи на «чорному ринку»… за наявною інформацією, правоохоронці країн ЄС щомісяця вилучають і повертають до України сотні одиниць автоматичної зброї та десятки тисяч набоїв, які нелегально надходять із цієї країни». Це фейк!
3. Пропагандистські ЗМІ рф з посиланням на російське Міноборони заявили: «фіксується масове дезертирство та самовільне залишення українськими націоналістами позицій на лінії фронту». Це маніпуляція!
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