Пропагандистские СМИ распространяют информацию, что украинские военные самовольно покидают линию фронта
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 11 августа, передает УНН.
Детали
1. Коллаборанты-«руководители» временно оккупированных территорий Запорожской области заявили: «власти Украины готовят масштабную провокацию на Запорожской АЭС, чтобы шантажировать Европу угрозой ядерной катастрофы, а Киев намеренно пытается попасть в хранилище ядерных отходов ЗАЭС, чтобы спровоцировать взрыв «грязной бомбы». Это дезинформация!
2. Представитель МИД РФ нечаев заявил: «бесконтрольная накачка Киева вооружением уже привела к масштабному увеличению его контрабанды и появлению на «черном рынке»… по имеющейся информации, правоохранители стран ЕС ежемесячно изымают и возвращают в Украину сотни единиц автоматического оружия и десятки тысяч патронов, нелегально поступающих из этой страны». Это фейк!
3. Пропагандистские СМИ РФ со ссылкой на российское Минобороны заявили: «фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление украинскими националистами позиций на линии фронта». Это манипуляция!
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