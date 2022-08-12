Пропагандистские СМИ распространяют информацию, что украинские военные самовольно покидают линию фронта

Детали

1. Коллаборанты-«руководители» временно оккупированных территорий Запорожской области заявили: «власти Украины готовят масштабную провокацию на Запорожской АЭС, чтобы шантажировать Европу угрозой ядерной катастрофы, а Киев намеренно пытается попасть в хранилище ядерных отходов ЗАЭС, чтобы спровоцировать взрыв «грязной бомбы». Это дезинформация!

2. Представитель МИД РФ нечаев заявил: «бесконтрольная накачка Киева вооружением уже привела к масштабному увеличению его контрабанды и появлению на «черном рынке»… по имеющейся информации, правоохранители стран ЕС ежемесячно изымают и возвращают в Украину сотни единиц автоматического оружия и десятки тысяч патронов, нелегально поступающих из этой страны». Это фейк!

3. Пропагандистские СМИ РФ со ссылкой на российское Минобороны заявили: «фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление украинскими националистами позиций на линии фронта». Это манипуляция!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Волыни задержали пропагандиста из Мариуполя.