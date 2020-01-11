Промоутер Усика заявив, що українець обов'язково проведе бій з Джошуа
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Промоутер Олександр Красюк суперважковаговика Олександра Усика, заявив в інтерв'ю Sky Sports, що його підопічний обов'язково проведе бій із нинішнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа, передає УНН.
"Усик битиметься з Джошуа - це факт! Питання в тому, станеться це вже в наступному його поєдинку або через один бій. На даному етапі ми очікуємо рішення Ентоні", - підкреслив Красюк.
Крім того, промоутер підтвердив, що поєдинок його підопічного проти британця Дерека Чісори (32-9, 23 КО), не може стати титульним.
"Бій з Чісорою за титул неможливий. У випадку, якщо титул WBO стане вакантним, Усик буде радий за нього поборотися. А Джозеф Паркер - претендент з найвищим рейтингом", - зізнався Красюк.
Нагадаємо, колишній чемпіон світу вважає, що Джошуа програє Усику у їх можливому двобої.