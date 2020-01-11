Промоутер Усика заявил, что украинец обязательно проведет бой с Джошуа

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112655 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 116648 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115105 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 130407 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106218 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108491 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108445 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131932 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130696 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Промоутер Усика заявил, что украинец обязательно проведет бой с Джошуа

Промоутер Усика заявил, что украинец обязательно проведет бой с Джошуа

Киев  •  УНН

 • 10650 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Промоутер Александр Красюк супертяжеловеса Александра Усика, заявил в интервью Sky Sports, что его подопечный обязательно проведет бой с нынешним чемпионом мира Джошуа, передает УНН.

"Усик сразится с Джошуа - это факт! Вопрос в том, произойдет это уже в следующем его поединке или через один бой. На данном этапе мы ожидаем решения Энтони", - подчеркнул Красюк.

Кроме того, промоутер подтвердил, что поединок его подопечного против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО), не может стать титульным.

"Бой с Чисорой за титул невозможен. В случае, если титул WBO станет вакантным, Усик будет рад за него побороться. А Джозеф Паркер - претендент с самым высоким рейтингом", - признался Красюк.

Напомним, бывший чемпион мира считает, что Джошуа проиграет Усику в их возможном поединке.

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