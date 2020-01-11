Промоутер Усика заявил, что украинец обязательно проведет бой с Джошуа
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Промоутер Александр Красюк супертяжеловеса Александра Усика, заявил в интервью Sky Sports, что его подопечный обязательно проведет бой с нынешним чемпионом мира Джошуа, передает УНН.
"Усик сразится с Джошуа - это факт! Вопрос в том, произойдет это уже в следующем его поединке или через один бой. На данном этапе мы ожидаем решения Энтони", - подчеркнул Красюк.
Кроме того, промоутер подтвердил, что поединок его подопечного против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО), не может стать титульным.
"Бой с Чисорой за титул невозможен. В случае, если титул WBO станет вакантным, Усик будет рад за него побороться. А Джозеф Паркер - претендент с самым высоким рейтингом", - признался Красюк.
Напомним, бывший чемпион мира считает, что Джошуа проиграет Усику в их возможном поединке.