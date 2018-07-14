Промоутер Усика заявив про можливий зрив бою з Гассієвим
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Промоутер чемпіона WBO і WBC у першій важкій вазі українця Олександра Усика - Олександр Красюк зізнався, що фінальний бій Всесвітньої суперсерії з боксу проти росіянина Мурата Гассіева може не відбутися. Про це Красюк повідомив у коментарі Tribuna.com, передає УНН.
"По готелю і логістиці все не так критично, організатори турніру допомагають. Але є претензія до російської сторони. Існує заковика в організації, і у нас до них є претензії. Існує ймовірність того, що бій не відбудеться. І з кожним днем вона все більше висока", - відзначив промоутер.
Також Красюк вважає, що навіть при зриві цього двобою Усик та Гассієв обов'язково зустрінуться у майбутньому.
"Якщо бій все-таки не відбудеться зараз, то ми будемо йти своєю дорогою і з Гассієвим все одно зустрінемося. Але вже не в рамках Суперсерії", - сказав Красюк.
Відзначимо, що раніше менеджер Усика Егіс Клімас також заявляв про те, що російська сторона не допомагає в організації бою, а також, що організаторам поєдинку потрібно розібратися з усіма проблемами, якщо вони хочуть побачити Усика в Москві.
Як повідомляв УНН, двобій Усик – Гассієв має відбутися у Москві 21-го липня.