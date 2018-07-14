Промоутер Усика заявил о возможном срыве боя с Гассиевым

"По гостинице и логистике все не так критично, организаторы турнира помогают. Но есть претензия к российской стороне. Существует загвоздка в организации, и у нас к ним есть претензии. Существует вероятность того, что бой не состоится. И с каждым днем ​​она все более высокая", - отметил промоутер.

Также Красюк считает, что даже при срыве этого поединка Усик и Гассиев обязательно встретятся в будущем.

"Если бой все-таки не состоится сейчас, то мы будем идти своей дорогой и с Гассиевым все равно встретимся. Но уже не в рамках Суперсерии", - сказал Красюк.

Отметим, что ранее менеджер Усика Эгис Климас также заявлял о том, что российская сторона не помогает в организации боя, а также, что организаторам поединка нужно разобраться со всеми проблемами, если они хотят увидеть Усика в Москве.

Как сообщал УНН, поединок Усик - Гассиев должен состояться в Москве 21 июля.