Промоутер Усика заявил о возможном срыве боя с Гассиевым
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Промоутер чемпиона WBO и WBC в первом тяжелом весе украинца Александра Усика - Александр Красюк признался, что финальный бой Всемирной суперсерии по боксу против россиянина Мурата Гассиева может не состояться. Об этом Красюк сообщил в комментарии Tribuna.com, передает УНН.
"По гостинице и логистике все не так критично, организаторы турнира помогают. Но есть претензия к российской стороне. Существует загвоздка в организации, и у нас к ним есть претензии. Существует вероятность того, что бой не состоится. И с каждым днем она все более высокая", - отметил промоутер.
Также Красюк считает, что даже при срыве этого поединка Усик и Гассиев обязательно встретятся в будущем.
"Если бой все-таки не состоится сейчас, то мы будем идти своей дорогой и с Гассиевым все равно встретимся. Но уже не в рамках Суперсерии", - сказал Красюк.
Отметим, что ранее менеджер Усика Эгис Климас также заявлял о том, что российская сторона не помогает в организации боя, а также, что организаторам поединка нужно разобраться со всеми проблемами, если они хотят увидеть Усика в Москве.
Как сообщал УНН, поединок Усик - Гассиев должен состояться в Москве 21 июля.