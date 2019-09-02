Прокуратура завершила розслідування знущань поліцейських над пасажирами метро Харкова

За інформацією начальника відділу прокуратури області Нвера Антоняна, наразі матеріали кримінального провадження відкриті для ознайомлення сторін.

На сьогодні встановлено 5 підозрюваних: начальник сектору, його заступник та троє співробітників підрозділу.

У прокуратурі зазначили: “Слідство прокуратури зібрало докази непоодиноких випадків перевищення службових повноважень з боку правоохоронців. Так, у липні 2018 року поліцейські несли службу на станції метро „Південний вокзал“. Патрульні побачили чоловіка, який, похитуючись, виходив з метро. Вони підійшли до нього і почали закидати, що він нетверезий. Чоловік намагався пояснити, що повертається з роботи додому і випив пляшку пива. Однак правоохоронців така відповідь не задовольнила і його силоміць затягли до поліцейської кімнати. Один з підозрюваних збив потерпілого з ніг спеціальним прийомом, від чого останній втратив свідомість. Коли чоловік прийшов до тями, інший патрульний наніс йому кілька ударів у голову”.

Іншому доставленому до поліцейської кімнати підозрювані розбили об голову стілець, били ногами та руками по тулубу та голові.

Також задокументовано 4 епізоди отримання неправомірної вигоди правоохоронцями. Патрульні діяли за налагодженою схемою: підходили до громадян, які виглядали як немісцеві (з валізами, щойно зійшли з потяга, розпитували дорогу тощо), та під приводом перевірки документів починали з’ясовувати, з якою метою вони прибули до Харкова. Потім — запрошували до поліцейської кімнати, де розповідали, що громадяни порушили закон, за що буде складено протокол про адміністративну відповідальність, обшукували особисті речі. При цьому поліцейські обіцяли звернутися до контролюючих органів з метою накладення штрафних санкцій або припинення соціальних виплат. Перелякані громадяни давали гроші, що були при собі аби тільки вирішити так звану проблему.

В одному випадку патрульні повідомили жінці, що вона не має права носити з собою документи своєї матері (пенсійне посвідчення та банківську картку), тому вони звернуться до компетентних органів, щоб виплати пенсій припинити. Жінка на колінах благала “правоохоронців” не забирати у її мами пенсію, але “вирішити” питання вдалося лише за 1 тис. грн.

Ще одного чоловіка патрульні залякували відповідальністю за нібито порушення вимог перевезення валюти через кордон. Під психологічним тиском потерпілий віддав поліцейським 5 тис. російських рублів.

“Під час обшуку особистих речей своїх „жертв“ правоохоронці вдавалися також до крадіжки коштів. В однієї жінки вони викрали 200 фунтів стерлінгів, в іншої — 3 тис. російських рублів. Більше того, щоб замаскувати таке свавілля, спільники вносили до протоколів неправдиві відомості про доставлених до поліцейської кімнати осіб”, — вказано у повідомленні.

Протиправну діяльність поліцейських зафіксували під час проведення спецоперації прокуратури та управління внутрішньої безпеки ДВБ Нацполіції України. В рамках її проведення дії правоохоронців фіксувалися прихованою відеокамерою.

На даний час лише один підозрюваний перебуває під вартою, інші — вийшли під заставу. Варто відзначити, що прокуратура наполягала на триманні під вартою без права внесення застави усіх фігурантів провадження. Червонозаводський районний суд м. Харкова задовольнив клопотання прокурорів щодо чотирьох підозрюваних, ще одному призначили цілодобовий домашній арешт. Однак Харківський апеляційний суд пом’якшив запобіжні заходи поліцейським, призначивши трьом них розмір застави в сумі від 106 до 141 тис. грн, четвертого звільнили під особисте зобов’язання. Наразі підозрювані внесли визначені судом суми та звільнилися з-під варти.

Довідка: чотирьом працівникам зазначеного сектору поліції (43-річний майор поліції, 34-річний лейтенант, та старші сержанти віком 34 і 35 років) інкримінується одержання неправомірної вигоди й крадіжка у складі організованої групи, а також перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством, вчинене групою осіб, та службове підроблення ( ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 185; ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч.1 ст. 366 КК України). Ще одному — 31-річному старшому сержанту — перевищення службових повноважень із застосуванням насильства, вчинене групою осіб та службове підроблення (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч.1 ст. 366 КК України).