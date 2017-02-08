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Прокуратура взяла під контроль розслідування щодо побиття дітей у Краматорську

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Краматорську прокуратура взяла під контроль розслідування за фактом отримання тілесних ушкоджень трьома малолітніми дітьми. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

Прокуратура взяла під контроль розслідування щодо побиття дітей у Краматорську

До інфекційного відділення № 2 комунальної медичної установи “Дитяче територіальне медичне об’єднання” Краматорська співробітники служби у справах дітей міської ради доставили трьох хлопчиків 2007, 2009 та 2015 років народження.

За інформацією прокуратури, у ході медичного обстеження у дітей виявлені забої м’яких тканин голови та спини, садна облич та стегон.

“За попередніми даними, вказані тілесні ушкодження малюкам спричинила рідна мати. 34-річна жінка зловживає спиртним, веде асоціальний спосіб життя та не займається вихованням дітей, зокрема, впродовж 4 місяців не дає змоги старшим синам відвідувати школу”, — зазначили у прес-службі.

Наразі, отримавши належне лікування у медичному закладі, двоє хлопчиків переведені до Центру соціальної реабілітації для неповнолітніх, а наймолодшого готують до передачі у дитячий будинок. Вирішується питання про відібрання дітей у вказаної матері у судовому порядку.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ст.166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Краматорська місцева прокуратура.

Як повідомляв УНН, поліція розпочала розслідування щодо загибелі немовляти на Закарпатті.

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