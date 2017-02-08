Прокуратура взяла под контроль расследование избиения детей в Краматорске
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Краматорске прокуратура взяла под контроль расследование по факту получения телесных повреждений тремя малолетними детьми. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
В инфекционное отделение № 2 коммунального медицинского учреждения "Детское территориальное медицинское объединение" Краматорска сотрудники службы по делам детей городского совета доставили трех мальчиков 2007, 2009 и 2015 рождения.
По информации прокуратуры, в ходе медицинского обследования у детей обнаружены ушибы мягких тканей головы и спины, ссадины лиц и бедер.
"По предварительным данным, указанные телесные повреждения детям нанесла родная мать. 34-летняя женщина злоупотребляет спиртным, ведет асоциальный образ жизни и не занимается воспитанием детей, в частности, на протяжении 4 месяцев не позволяет старшим сыновьям посещать школу", - отметили в пресс-службе.
Сейчас, получив надлежащее лечение в медицинском учреждении, двое мальчиков переведены в Центр социальной реабилитации для несовершеннолетних, а самого младшего готовят к передаче в детский дом. Детей хотят забрать у матери в судебном порядке.
По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УК Украины.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Краматорска местная прокуратура.
Как сообщал УНН, полиция начала расследование факта гибели младенца в Закарпатской области.