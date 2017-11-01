Прокуратура вручила підозру т.в.о. командира "захопленої" військової частини в Одесі

"Вчора ввечері військовою прокуратурою Південного регіону Одеського гарнізону були затримані т.в.о. командира частини, полковник ЗСУ, який не вжив заходів, пов’язаних із застосуванням фізичної сили, вогнепальної та холодної зброї, як це передбачено статутом постової та караульної служби, що призвело до захоплення частини земельної ділянки військової частини і порушення території військового об’єкту", - сказав А.Матіос.

За його словами, полковнику ЗСУ оголошено підозру за ч.3 ст.426 (умисне невиконання військовою службовою особою в умовах особливого періоду дій, які вона за своїми службовими обов’язками повинна була виконати, що спричинило тяжкі наслідки) ККУ.

"Крім того затриманий і оголошена підозра військовослужбовцю за контрактом, який, будучи призначеним у добовий наряд,.. порушив статутні правила патрулювання, не вжив заходів протидії невстановленим особам, які проникли на територію", - сказав А.Матіос.

За його словами, підозру оголошено за ч.2 ст.418 ККУ.

Також для надання правової оцінки діям забудовника направлено звернення прокурору Одеської області. У тому числі має бути перевірена законність винесення Одеською міськрадою рішення про надання відповідної земельної ділянки.

Нагадаємо, 29 жовтня 40 невідомих осіб у балаклавах спробували захопити військову частину в аеропорту "Школьний" в Одесі.