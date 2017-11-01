Прокуратура вручила подозрение в.и.о. командира "захваченной" военной части в Одессе

"Вчера вечером военной прокуратурой Южного региона Одесского гарнизона были задержаны и.о. командира части, полковник ВСУ, который не принял мер, связанных с применением физической силы, огнестрельного и холодного оружия, как это предусмотрено уставом постовой и караульной службы, что привело к захвату части земельного участка воинской части и нарушения территории военного объекта", - сказал А.Матиос.

По его словам, полковнику ВСУ объявлено подозрение по ч.3 ст.426 (умышленное невыполнение военным служебным лицом в условиях особого периода действий, которые она по своим служебным обязанностям должна была выполнить, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

"Кроме того задержан и объявлено ​​подозрение военнослужащему по контракту, который, будучи назначенным в суточный наряд,.. нарушил уставные правила патрулирования, не принял мер противодействия неустановленным лицам, которые проникли на территорию", - сказал А.Матиос.

По его словам, подозрение объявлено по ч.2 ст.418 УКУ.

Также для предоставления правовой оценки действиям застройщика направлено обращение прокурору Одесской области. В том числе должна быть проверена законность вынесения Одесским горсоветом решения о предоставлении соответствующего земельного участка.

Напомним, 29 октября 40 неизвестных лиц в балаклавах попытались захватить военную часть в аэропорту "Школьный" в Одессе.