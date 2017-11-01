Прокуратура вручила подозрение в.и.о. командира "захваченной" военной части в Одессе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30539 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 97122 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149930 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113933 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114883 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111557 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103574 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106847 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103391 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152002 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Прокуратура вручила подозрение в.и.о. командира "захваченной" военной части в Одессе

Прокуратура вручила подозрение в.и.о. командира "захваченной" военной части в Одессе

Киев  •  УНН

 • 10879 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. По результатам предварительного расследования факта "захвата" военной части в Одессе вручено сообщение о подозрении в.и.о. командира воинской части и караульному. Об этом во время брифинга заявил заместитель Генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает корреспондент УНН.

"Вчера вечером военной прокуратурой Южного региона Одесского гарнизона были задержаны и.о. командира части, полковник ВСУ, который не принял мер, связанных с применением физической силы, огнестрельного и холодного оружия, как это предусмотрено уставом постовой и караульной службы, что привело к захвату части земельного участка воинской части и нарушения территории военного объекта", - сказал А.Матиос.

По его словам, полковнику ВСУ объявлено подозрение по ч.3 ст.426 (умышленное невыполнение военным служебным лицом в условиях особого периода действий, которые она по своим служебным обязанностям должна была выполнить, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

"Кроме того задержан и объявлено ​​подозрение военнослужащему по контракту, который, будучи назначенным в суточный наряд,.. нарушил уставные правила патрулирования, не принял мер противодействия неустановленным лицам, которые проникли на территорию", - сказал А.Матиос.

По его словам, подозрение объявлено по ч.2 ст.418 УКУ.

Также для предоставления правовой оценки действиям застройщика направлено обращение прокурору Одесской области. В том числе должна быть проверена законность вынесения Одесским горсоветом решения о предоставлении соответствующего земельного участка.

Напомним, 29 октября 40 неизвестных лиц в балаклавах попытались захватить военную часть в аэропорту "Школьный" в Одессе.

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