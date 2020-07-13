Прокуратура відстояла покарання у справі “ексглави МОЗ Криму”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Прокуратура Автономної Республіки Крим відстояла покарання для колишнього “Міністра охорони здоров’я Республіки Крим” Петра Міхальчевського. Про це інформує пресслужба АРК у Telegram-каналі, передає УНН.
“Сьогодні, 13 липня 2020 року, Дніпровський районний суд м. Києва підтримав позицію прокуратури Автономної Республіки Крим і визнав колишнього „Міністра охорони здоров’я Республіки Крим“ Петра Міхальчевського винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада в редакції від 2014 р.) та призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі”, — повідомили в прокуратурі.
Так, Міхальчевський, будучи громадянином України, після окупації півострова в 2014 році очолив незаконно створене “Міністерство охорони здоров’я Республіки Крим” у складі “Ради міністрів Автономної Республіки Крим”, надаючи таким чином допомогу іноземній державі в проведенні підривної діяльності на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України.
“Міністр” безпосередньо брав участь у реалізації політики держави-окупанта, яка спрямована на легітимізацію окупаційної влади, шляхом видання наказів та розпоряджень щодо діяльності зазначеного “міністерства”. Окрім того, надавав допомогу окупаційній владі в організації та проведенні незаконного “референдуму про статус Криму” в 2014 році, та звітував “керівництву” окупаційної адміністрації, зокрема за результатами голосування своїх підлеглих, схиляючи їх до набуття громадянства Російської Федерації“, — зазначили в прокуратурі.
Нагадаємо, Дніпровський райсуд Києва у жовтні 2019 року звільнив з-під домашнього арешту колишнього главу “Міністерства охорони здоров’я” анексованого Криму Петра Михальчевського, обвинуваченого в державній зраді.