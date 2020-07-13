Прокуратура отстояла наказание по делу "экс-главы Минздрава Крыма"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 87027 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 106598 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 111476 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 141112 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113263 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 135672 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102946 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102686 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 104943 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102223 просмотра

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым отстояла наказание для бывшего “министра здравоохранения Республики Крым” Петра Михальчевского. Об этом сообщает пресс-служба АРК в Telegram-канале, передает УНН.

"Сегодня, 13 июля 2020 года, Днепровский районный суд г. Киева поддержал позицию прокуратуры Автономной Республики Крым, признав бывшего "министра здравоохранения Республики Крым" Петра Михальчевского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена в редакции от 2014 года) и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.

Так, Михальчевский, будучи гражданином Украины, после оккупации полуострова в 2014 году возглавил незаконно созданное "Министерство здравоохранения Республики Крым" в составе "Совета министров Автономной Республики Крым", предоставляя таким образом помощь иностранному государству в проведении подрывной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Министр" непосредственно участвовал в реализации политики государства-оккупанта, которая направлена на легитимизацию оккупационной власти, путем издания приказов и распоряжений о деятельности указанного "министерства". Кроме того, оказывал помощь оккупационной власти в организации и проведении незаконного "референдума о статусе Крыма" в 2014 году, и отчитывался "руководству" оккупационной администрации, в частности по результатам голосования своих подчиненных, склоняя их к приобретению гражданства Российской Федерации", - отметили в прокуратуре.

Напомним, Днепровский райсуд Киева в октябре 2019 года освободил из-под домашнего ареста бывшего главу "Министерства здравоохранения" аннексированного Крыму Петра Михальчевского, обвиняемого в государственной измене.

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