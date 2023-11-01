Прокуратура відкрила справу за фактом роздачі корпусів Одеського онкоцентру комерсантам
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Одеська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом передачі корпусів КНП «Одеський регіональний клінічний протипухлинний центр» в оренду ТОВ «БТМ Україна» за заниженою вартістю. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Одеській обласній прокуратурі.
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«24 жовтня Одеською обласною прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за фактом зловживання службовими особами КНП «Одеський регіональний клінічний протипухлинний центр» разом зі службовими особами структурних підрозділів Одеської обласної ради службовим становищем на користь третіх осіб під час передачі в оренду нерухомого майна КНП за заниженою вартістю, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України», - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування у справі здійснює СУ ГУНП в Одеській області.
У прокуратурі нагадали, що у серпні цьогоріч Господарський суд Одеської області відкрив кримінальне провадження за позовною заявою ТОВ «БТМ Україна» до КНП «Одеський регіональний клінічний протипухлинний центр» та управління Обласної ради з майнових відносин. Так, ТОВ «БТМ Україна» клопотав у суді визнати договори оренди корпусів онкоцентру дійсними.
У свою чергу, прокуратура подала до суду заяву про вступ прокурора у справу на стороні управління Обласної ради з майнових відносин.
«Станом на 26 жовтня питання щодо вступу прокурора у справу судом не вирішено», - поінформували у прокуратурі.
Додамо
Матеріали в правоохоронні органи надала Одеська ОВА.
Раніше УНН повідомляв, що минулого року облрада спільно зі звільненою вже екс-керівницею профільного департаменту ОВА Наталією Одарій-Захарʼєвою віддали в оренду на 49 років три корпуси хіміотерапії обласного онкодиспансеру, де хворі проходять безкоштовне лікування.
Одарій-Захарʼєву Кіпер звільнив з посади в ОВА майже одразу після свого призначення в адміністрацію. Проте згодом її підібрав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, призначив своєю радницею та дав посаду керівника ДЗ "Український медичний Центр реабілітації матері та дитини МОЗ України". Одарій-Захарʼєва, як і її пресслужба не змогли пояснити мотиви передачі корпусів онкодиспансеру в приватні руки. В облраді своєю чергою заявили, що не знають як так сталося, що вони підписали цей договір.
Додамо, що усі медзаклади Одеської області за дорученням голови ОВА Кіпера проходять комплексну перевірку. За їх результатом вже звільнено керівника Центру екстреної медицини Ірину Парамонову. Трохи раніше Кіпер замінив керівників вищезгаданого онкодиспансеру, який очолила Ольга Покітко, а також Центру соціально значущих хвороб, яким нині керує Світлана Ізосімова.
Після розголосу ситуації та тиску з боку Одеської ОВА облрада заявила, що розірве договір оренди з комерсантами і поверне їх онкоцентру.