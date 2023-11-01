Прокуратура открыла дело по факту раздачи корпусов Одесского онкоцентра коммерсантам
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Одесская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту передачи корпусов КНП «Одесский региональный клинический противоопухолевый центр» в аренду ООО «БТМ Украина» по заниженной стоимости. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Одесской областной прокуратуре.
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«24 октября Одесской областной прокуратурой внесены сведения в ЕРДР по факту злоупотребления должностными лицами КНП «Одесский региональный клинический противоопухолевый центр» вместе со служебными лицами структурных подразделений Одесского областного совета служебным положением в пользу третьих лиц при передаче в аренду недвижимого имущества КНП по заниженной стоимости, повлекшее тяжкие последствия, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины», - говорится в сообщении.
Досудебное расследование по делу осуществляет СУ ГУНП в Одесской области.
В прокуратуре напомнили, что в августе этого года Хозяйственный суд Одесской области открыл уголовное производство по исковому заявлению ООО «БТМ Украина» к КНП «Одесский региональный клинический противоопухолевый центр» и управлению Областного совета по имущественным отношениям. Так, ООО «БТМ Украина» ходатайствовал в суде признать договоры аренды корпусов онкоцентра действительными.
В свою очередь, прокуратура подала в суд заявление о вступлении прокурора в дело на стороне управления Областного совета по имущественным отношениям.
«По состоянию на 26 октября, вопрос о вступлении прокурора в дело судом не решен», - проинформировали в прокуратуре.
Добавим
Материалы в правоохранительные органы предоставила Одесская ОГА.
Ранее УНН сообщал, что в прошлом году облсовет совместно с уволенной уже экс-руководителем профильного департамента ОГА Натальей Одарий-Захарьевой отдали в аренду на 49 лет три корпуса химиотерапии областного онкодиспансера, где больные проходят бесплатное лечение.
Одарий-Захарьеву Кипер уволил с должности в ОВА почти сразу после своего назначения в администрацию. Однако впоследствии ее подобрал министр здравоохранения Виктор Ляшко, назначил своим советником и дал должность руководителя ГУ "Украинский медицинский Центр реабилитации матери и ребенка Минздрава Украины". Одарий-Захарьева, как и ее пресс-служба не смогли объяснить мотивы передачи корпусов онкодиспансера в частные руки. В облсовете в свою очередь заявили, что не знают как так случилось, что они подписали этот договор.
Добавим, что все медучреждения Одесской области по поручению главы ОГА Кипера проходят комплексную проверку. По их результатам уже уволена руководитель Центра экстренной медицины Ирина Парамонова. Чуть ранее Кипер заменил руководителей вышеупомянутого онкодиспансера, который возглавила Ольга Покитко, а также Центра социально значимых болезней, которым сейчас руководит Светлана Изосимова.
После огласки ситуации и давления со стороны Одесского ОВА облсовет заявил, что расторгнет договор аренды с коммерсантами и вернет их онкоцентру.