Прокуратура відкрила справу щодо розстрілу бойовиками родини на Луганщині

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Умисне вбивство родини на Луганщині представниками збройних формувань окупаційної адміністрації РФ розслідуватиметься як порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Луганської обласної прокуратури.

Слідчі поліції ГУНП в Луганській області провели розслідування за фактом умисного вбивства чотирьох громадян України представниками збройних формувань окупаційної адміністрації РФ в Луганській області.

За даними слідства, у серпні 2014 року озброєні чоловіки проникли на територію приватного домоволодіння в окупованому селі Переможне Лутугинського району Луганської області, що розташовувалося неподалік злітної смуги Луганського аеропорту. “Господар будинку разом з дружиною працювали у аеропорту та допомагали українським військовим: відвозили на передові позиції продукти, воду та ліки. Представники збройних формувань РФ жорстоко розправилися з подружжям та їхнім сином з невісткою — розстріляли з вогнепальної зброї на власному подвір’ї. Будинок було розграбовано, цінне майно та автомобіль вивезено”, — повідомили у пресслужбі.

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“Вказані злочинні дії грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права, що виразилося у жорстокому поводженні із мирним населенням, поєднаному з умисним вбивством, що прямо заборонено ст. 147 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року”, — відзначили у прокуратурі.

Прокуратурою розпочато кримінальне провадження. Як повідомили у пресслужбі, максимальне покарання за вчинення злочину передбачає довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, родинам загиблих і поранених учасників АТО і Революції Гідності дадуть на житло 330 млн грн.

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