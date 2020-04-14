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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 32280 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 40999 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 58294 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 74914 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 15:53 • 130567 просмотра

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Прокуратура возбудила дело по расстрелу боевиками семьи в Луганской области

Прокуратура возбудила дело по расстрелу боевиками семьи в Луганской области

Киев  •  УНН

 • 43285 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Умышленное убийство семьи на Луганщине представителями вооруженных формирований оккупационной администрации РФ будет расследоваться как нарушение законов и обычаев войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Луганской областной прокуратуры.

Следователи полиции ГУНП в Луганской области провели расследование по факту умышленного убийства четырех граждан Украины представителями вооруженных формирований оккупационной администрации РФ в Луганской области.

По данным следствия, в августе 2014 года вооруженные мужчины проникли на территорию частного домовладения в оккупированном селе Победное Лутугинского района Луганской области, которое располагалось неподалеку взлетной полосы Луганского аэропорта. “Хозяин дома вместе с женой работали в аэропорту и помогали украинским военным: отвозили на передовые позиции продукты, воду и лекарства. Представители вооруженных формирований РФ жестоко расправились с супругами и их сыном с невесткой — расстреляли из огнестрельного оружия в собственном дворе. Дом был разграблен, ценное имущество и автомобиль вывезены”, — сообщили в пресс-службе.

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“Указанные преступные действия грубо нарушают нормы международного гуманитарного права, выразившееся в жестоком обращении с мирным населением, совмещенном с умышленным убийством, что прямо запрещено ст. 147 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года”, — отметили в прокуратуре.

Прокуратурой начато уголовное производство. Как сообщили в пресс-службе, максимальное наказание за совершение преступления предусматривает пожизненное лишение свободы.

Напомним, семьям погибших и раненых участников АТО и Революции Достоинства дадут на жилье 330 млн грн.

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