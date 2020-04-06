На Луганщині правоохоронці розслідують смерть восьмирічної дівчинки від пневмонії

ukru
14:22 • 43299 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 138875 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 143389 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 151654 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 164656 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 150310 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 181160 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 143925 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149554 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 149140 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
0.8 м/с
55 %
759 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 107202 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 93448 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 106233 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 35462 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 134822 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 139975 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 144464 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 152674 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 165592 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 150849 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 15948 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 35462 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 93448 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 110117 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 110349 перегляди
Актуальне
На Луганщині правоохоронці розслідують смерть восьмирічної дівчинки від пневмонії

На Луганщині правоохоронці розслідують смерть восьмирічної дівчинки від пневмонії

Київ • УНН

 • 12445 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Луганщині прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом смерті восьмирічної дівчинки від пневмонії через батьківський недогляд. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

"Встановлено, що 5 квітня 2020 року у місті Лисичанську померла 8-річна дівчинка. За попереднім висновком судово-медичної експертизи, смерть дитини настала внаслідок гнійної пневмонії. У потерпілої взяті аналізи на наявність короновірусної інфекції COVID-19",- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що з початку березня 2020 року дівчинка разом зі своєю 5-річною сестрою проживала з бабусею. Протягом тижня у неї була висока температура та кашель. Втім рідні дитини до лікарів не зверталися, вважаючи, що це звичайна застуда. За цей час померла контактувала лише з бабусею та молодшою сестрою.

"Лисичанська місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом злісного невиконання батьками обов’язків по догляду за малолітньою дитиною, що призвело до її смерті (ст. 166 та п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України)", - зазначається в повідомленні.

Також за даними слідства, батьки дівчинки зловживали алкогольними напоями, не виконували батьківські обов’язки та вели аморальний спосіб життя. У грудні 2018 року дітей із цієї сім’ї вилучили та помістили до центру соціально-психологічної реабілітації, а батьків притягнули до адміністративної відповідальної за ч. 1 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей). Після проведення з ними профілактичної роботи, діти були повернуті в родину за заявою матері.

Нагадаємо, жінка, яка померла від COVID-19 на Кіровоградщині, лікувалася від пневмонії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$231.82
Brent
$71.88
Bitcoin
$84,668.50
S&P 500
$5,686.04
Газ TTF
$43.07
Золото
$3,048.19
Ethereum
$1,972.23