На Луганщині правоохоронці розслідують смерть восьмирічної дівчинки від пневмонії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Луганщині прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом смерті восьмирічної дівчинки від пневмонії через батьківський недогляд. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
"Встановлено, що 5 квітня 2020 року у місті Лисичанську померла 8-річна дівчинка. За попереднім висновком судово-медичної експертизи, смерть дитини настала внаслідок гнійної пневмонії. У потерпілої взяті аналізи на наявність короновірусної інфекції COVID-19",- йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що з початку березня 2020 року дівчинка разом зі своєю 5-річною сестрою проживала з бабусею. Протягом тижня у неї була висока температура та кашель. Втім рідні дитини до лікарів не зверталися, вважаючи, що це звичайна застуда. За цей час померла контактувала лише з бабусею та молодшою сестрою.
"Лисичанська місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом злісного невиконання батьками обов’язків по догляду за малолітньою дитиною, що призвело до її смерті (ст. 166 та п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України)", - зазначається в повідомленні.
Також за даними слідства, батьки дівчинки зловживали алкогольними напоями, не виконували батьківські обов’язки та вели аморальний спосіб життя. У грудні 2018 року дітей із цієї сім’ї вилучили та помістили до центру соціально-психологічної реабілітації, а батьків притягнули до адміністративної відповідальної за ч. 1 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей). Після проведення з ними профілактичної роботи, діти були повернуті в родину за заявою матері.
Нагадаємо, жінка, яка померла від COVID-19 на Кіровоградщині, лікувалася від пневмонії.