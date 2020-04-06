В Луганской области правоохранители расследуют смерть восьмилетней девочки от пневмонии

"Установлено, что 5 апреля 2020 года в городе Лисичанске умерла 8-летняя девочка. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате гнойной пневмонии. У потерпевшей взяты анализы на наличие короновирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с начала марта 2020 года девочка вместе со своей 5-летней сестрой проживала с бабушкой. В течение недели у нее была высокая температура и кашель. Впрочем родные ребенка к врачам не обращались, считая, что это обычная простуда. За это время умершая контактировала только с бабушкой и младшей сестрой.

"Лисичанская местная прокуратура начала уголовное производство по факту злостного невыполнения родителями обязанностей по уходу за малолетним ребенком, что привело к его смерти (ст. 166 и п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - отмечается в сообщении.

Также по данным следствия, родители девочки злоупотребляли алкогольными напитками, не выполняли родительские обязанности и вели аморальный образ жизни. В декабре 2018 года детей из этой семьи изъяли и поместили в центр социально-психологической реабилитации, а родителей привлекли к административной ответственной по ч. 1 ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей). После проведения с ними профилактической работы, дети были возвращены в семью по заявлению матери.

Напомним, женщина, которая умерла от COVID-19 в Кировоградской области, лечилась от пневмонии.