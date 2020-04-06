У лікарнях Хмельницького перебувають 40 людей з пневмонією
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Станом на ранок понеділка у лікарнях міста Хмельницький перебуває 40 осіб з пневмонією, за вчорашній день з'явилося три нових підозри на COVID-19, загалом хворих на цю хворобу у Хмельницькій області - 10. Про це повідомляє у Facebook Хмельницька міська рада, передає УНН.
“Станом на 8:00 в інфекційній лікарні Хмельницького 30 хворих, з них 2 — діти. За вчорашній день з’явилося 3 нових підозри — одна з Хмельницького, 2 з районів (Шепетівка, Ізяслав). Хворих на COVID-19 у лікарні залишається 7. Загалом по області − 10. Хворих з пневмоніями у інфекційній лікарні — 18. У міській лікарні — 16, в дитячій лікарні — 6”, — повідомили у міській раді.
Нагадаємо, станом на 22:00 5 квітня в Україні 1308 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженням випадки COVID-19. Усього в Україні зафіксовано 37 летальних випадків від COVID-19.