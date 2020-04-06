В больницах Хмельницкого находятся 40 человек с пневмонией

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 84738 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100272 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102453 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101721 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109758 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98543 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104475 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106428 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131388 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130408 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В больницах Хмельницкого находятся 40 человек с пневмонией

В больницах Хмельницкого находятся 40 человек с пневмонией

Киев  •  УНН

 • 20095 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. По состоянию на утро понедельника в больницах города Хмельницкий находится 40 человек с пневмонией, за вчерашний день появилось три новых подозрения на COVID-19, в общем больных этой болезнью в Хмельницкой области - 10. Об этом сообщает в Facebook Хмельницкий городской совет, передает УНН.

"По состоянию на 8:00 в инфекционной больнице Хмельницкого 30 больных, из них 2 - дети. За вчерашний день появилось 3 новых подозрения - одно из Хмельницкого, 2 из районов (Шепетовка, Изяслав). Больных COVID-19 в больнице остается 7. В целом по области - 10. Больных с пневмониями в инфекционной больнице - 18. В городской больнице - 16, в детской больнице - 6", - сообщили в городском совете.

Напомним, по состоянию на 22:00 5 апреля в Украине 1308 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 37 летальных случаев от COVID-19.

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