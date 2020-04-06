В больницах Хмельницкого находятся 40 человек с пневмонией
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. По состоянию на утро понедельника в больницах города Хмельницкий находится 40 человек с пневмонией, за вчерашний день появилось три новых подозрения на COVID-19, в общем больных этой болезнью в Хмельницкой области - 10. Об этом сообщает в Facebook Хмельницкий городской совет, передает УНН.
"По состоянию на 8:00 в инфекционной больнице Хмельницкого 30 больных, из них 2 - дети. За вчерашний день появилось 3 новых подозрения - одно из Хмельницкого, 2 из районов (Шепетовка, Изяслав). Больных COVID-19 в больнице остается 7. В целом по области - 10. Больных с пневмониями в инфекционной больнице - 18. В городской больнице - 16, в детской больнице - 6", - сообщили в городском совете.
Напомним, по состоянию на 22:00 5 апреля в Украине 1308 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 37 летальных случаев от COVID-19.