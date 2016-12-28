Прокуратура відкрила провадження стосовно знесення МАФів у Києві - Ю.Луценко

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Прокуратура порушила кримінальні провадження стосовно знесення малих архітектурних форм, де надається оцінка діям правоохоронців і комунальників, а також активістів. Про це сьогодні сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко на спільному брифінгу з київським міським головою Віталієм Кличком, передає кореспондент УНН.

“У нас є кримінальне провадження по двох подіях — біля Політехнічного і Оболонського району. І там, і там заведені кримінальні провадження. Даємо оцінку обом сторонам конфлікту і правоохоронцям з комунальниками, і так званим активістам іншої сторони конфлікту”, — сказав він.

За словами Ю.Луценка, події у районі Політехнічного інституту показали, що всі державні структури не співпрацювали в ході абсолютно законної вимоги міського голови щодо усунення незареєстрованих, фактично незаконних, тимчасових споруд.

“В першу чергу, мої зауваження до київської поліції, яка не забезпечила спокійну роботу комунальників з демонтажу. Друге моє зауваження до комунальників, які замість демонтажу, пошкодили торгові точки, навіть незаконні”, — наголосив Генпрокурор.

Ю.Луценко також додав, що незаконні будівлі треба демонтувати у тісній співпраці між правоохоронцями та комунальниками.

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