Прокуратура відкрила провадження стосовно знесення МАФів у Києві - Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Прокуратура порушила кримінальні провадження стосовно знесення малих архітектурних форм, де надається оцінка діям правоохоронців і комунальників, а також активістів. Про це сьогодні сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко на спільному брифінгу з київським міським головою Віталієм Кличком, передає кореспондент УНН.
“У нас є кримінальне провадження по двох подіях — біля Політехнічного і Оболонського району. І там, і там заведені кримінальні провадження. Даємо оцінку обом сторонам конфлікту і правоохоронцям з комунальниками, і так званим активістам іншої сторони конфлікту”, — сказав він.
За словами Ю.Луценка, події у районі Політехнічного інституту показали, що всі державні структури не співпрацювали в ході абсолютно законної вимоги міського голови щодо усунення незареєстрованих, фактично незаконних, тимчасових споруд.
“В першу чергу, мої зауваження до київської поліції, яка не забезпечила спокійну роботу комунальників з демонтажу. Друге моє зауваження до комунальників, які замість демонтажу, пошкодили торгові точки, навіть незаконні”, — наголосив Генпрокурор.
Ю.Луценко також додав, що незаконні будівлі треба демонтувати у тісній співпраці між правоохоронцями та комунальниками.