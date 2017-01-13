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Прокуратура Татарстану перевірить інформацію про вилучення дітей через комунальні борги

Прокуратура Татарстану перевірить інформацію про вилучення дітей через комунальні борги

Київ • УНН

 • 11185 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Прокуратура Татарстану перевіряє інформацію у ЗМІ про факти вилучення дітей із родин, що ‎мають заборгованості за житлово-комунальні послуги, передає УНН із посиланням на ВВС.‎

Напередодні газета "Вечерняя Казань" повідомила, що влада Зеленодольського муніципального ‎районі Татарстану запропонувала забирати дітей із сімей, які заборгували за газ і електрику.‎

Видання цитує протокольні доручення, ухвалені на нараді радою муніципального району.‎

За даними газети, у грудні у притулку в цьому районі опинилися двоє дітей із родин боржників.‎

У п'ятницю російська дитяча омбудсмен Анна Кузнєцова підтвердила інформацію про те, що ‎місцева влада має намір забирати дітей із сімей через борги. За словами омбудсмена, у її ‎розпорядженні опинився відповідний документ, датований 12 січня.‎

"Зараз ми підготували низку заходів, ми зробили запити у прокуратуру про те, що такі дії, по-‎перше, неправомірні, і маніпулювати вилученням дітей неприпустимо", - заявила А.Кузнєцова.‎

Водночас як повідомив ЗМІ керівник відділу зі зв'язків з громадськістю й ЗМІ ‎Зеленодольського району Олександр Коршунов, документ був "трохи неправильно ‎сформульований, що призвело до неправильного трактування дій муніципалітету".‎

Він пояснив, що повідомлення від компаній, які відключають будинки чи квартири від своїх ‎послуг, - це сигнал до того, щоб органи опіки перевірили, у яких умовах живуть діти у цих ‎будинках.‎

"І якщо, не дай бог, створюються умови, небезпечні для життя дитини, коли з цієї родиною вже ‎зробити нічого не можна, тоді залишається останній захід - вилучення", - сказав він.‎

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