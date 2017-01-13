Прокуратура Татарстану перевірить інформацію про вилучення дітей через комунальні борги
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Прокуратура Татарстану перевіряє інформацію у ЗМІ про факти вилучення дітей із родин, що мають заборгованості за житлово-комунальні послуги, передає УНН із посиланням на ВВС.
Напередодні газета "Вечерняя Казань" повідомила, що влада Зеленодольського муніципального районі Татарстану запропонувала забирати дітей із сімей, які заборгували за газ і електрику.
Видання цитує протокольні доручення, ухвалені на нараді радою муніципального району.
За даними газети, у грудні у притулку в цьому районі опинилися двоє дітей із родин боржників.
У п'ятницю російська дитяча омбудсмен Анна Кузнєцова підтвердила інформацію про те, що місцева влада має намір забирати дітей із сімей через борги. За словами омбудсмена, у її розпорядженні опинився відповідний документ, датований 12 січня.
"Зараз ми підготували низку заходів, ми зробили запити у прокуратуру про те, що такі дії, по-перше, неправомірні, і маніпулювати вилученням дітей неприпустимо", - заявила А.Кузнєцова.
Водночас як повідомив ЗМІ керівник відділу зі зв'язків з громадськістю й ЗМІ Зеленодольського району Олександр Коршунов, документ був "трохи неправильно сформульований, що призвело до неправильного трактування дій муніципалітету".
Він пояснив, що повідомлення від компаній, які відключають будинки чи квартири від своїх послуг, - це сигнал до того, щоб органи опіки перевірили, у яких умовах живуть діти у цих будинках.
"І якщо, не дай бог, створюються умови, небезпечні для життя дитини, коли з цієї родиною вже зробити нічого не можна, тоді залишається останній захід - вилучення", - сказав він.