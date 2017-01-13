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Прокуратура Татарстана проверит информацию об изъятии детей из-за коммунальных долгов

Прокуратура Татарстана проверит информацию об изъятии детей из-за коммунальных долгов

Киев • УНН

 • 11185 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Прокуратура Татарстана проверяет информацию в СМИ о фактах изъятия детей из семей, имеющих задолженности за жилищно-коммунальные услуги, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Накануне газета "Вечерняя Казань" сообщила, что власти Зеленодольского муниципального района Татарстана предложили забирать детей из семей, которые задолжали за газ и электричество.

Издание цитирует протокольные поручения, принятые на совещании советом муниципального района.

По данным газеты, в декабре в приюте в этом районе оказались двое детей из семей должников.

В пятницу российская детская омбудсмен Анна Кузнецова подтвердила информацию о том, что местные власти намерены забирать детей из семей из-за долгов. По словам омбудсмена, в ее распоряжении оказался соответствующий документ, датированный 12 января.

"Сейчас мы подготовили ряд мероприятий, мы сделали запросы в прокуратуру о том, что такие действия, во-первых, неправомерны, и манипулировать изъятием детей недопустимо", - заявила А.Кузнецова.

В то же время как сообщил СМИ руководитель отдела по связям с общественностью и СМИ Зеленодольского района Александр Коршунов, документ был "немного неправильно сформулирован, что привело к неправильной трактовке действий муниципалитета".

Он пояснил, что сообщение от компаний, которые отключают дома или квартиры от своих услуг, - это сигнал к тому, чтобы органы опеки проверили, в каких условиях живут дети в этих домах.

"И если, не дай бог, создаются условия, опасные для жизни ребенка, когда с этой семьей уже сделать ничего нельзя, тогда остается последняя мера - исключение", - сказал он.

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