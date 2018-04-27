Прокуратура просить суд взяти Бубенчика під цілодобовий домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сторона обвинувачення просить Печерський районний суд міста Києва обрати запобіжний засіб у вигляді цілодобового домашнього арешту активісту Майдану Івану Бубенчику, який підозрюється у вбивстві двох і пораненні одного співробітника міліції 20 лютого 2014 року, передає кореспондент УНН.
"Просимо застосувати до Бубенчика Івана Петровича запобіжний засіб у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем проживання на термін 60 діб із застосуванням електронного пристрою контролю", - сказав представник сторони обвинувачення.
При цьому вона пояснила, що перебуваючи не під домашнім арештом, є імовірність, що Бубенчик може переховуватися від органів слідства, впливати на свідків та потерпілих.
Востаннє суд переніс обрання запобіжного заходу Бубенчику на 27 квітня.
Як повідомляв УНН, ГПУ подала до суду нове клопотання про обрання запобіжного заходу активісту. Представник державного звинувачення вимагає обрати підозрюваному домашній арешт.
Активісту Майдану Бубенчику змінили підозру. Зокрема, йому інкримінують скоєння злочинів, передбачених ст. 348 "Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця" та ч.1 ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".
У зв’язку зі зміною підозри Бубенчику заступник Генерального прокурора України Анжела Стрижевська відкликала з суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту.