Прокуратура просит суд взять Бубенчика под круглосуточный домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сторона обвинения просит Печерский районный суд города Киева выбрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста активисту Майдана Ивану Бубенчику, который подозревается в убийстве двух и ранении одного сотрудника милиции 20 февраля 2014 года, передает корреспондент УНН.
"Просим применить к Бубенчику Ивану Петровичу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по месту жительства на срок 60 суток с применением электронного устройства контроля", - сказал представитель стороны обвинения.
При этом она пояснила, что находясь не под домашним арестом, есть вероятность, что Бубенчик может скрываться от органов следствия, воздействовать на свидетелей и потерпевших.
Последний раз суд перенес избрании меры пресечения Бубенчику на 27 апреля.
Как сообщал УНН, ГПУ подала в суд новое ходатайство об избрании меры пресечения активисту. Представитель государственного обвинения требует выбрать подозреваемому домашний арест.
Активисту Майдана Бубенчику изменили подозрение. В частности, ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ст. 348 "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего" и ч.1 ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
В связи с изменением подозрения Бубенчику заместитель Генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская отозвала из суда ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде ареста.