Прокуратура не зацікавлена у зриві відеодопиту В.Януковича – держобвинувач

“Я можу сказати лише одне: що зрив допиту абсолютно не в інтересах прокуратури. Оскільки ми чудово усвідомлюємо, що Янукович може знайти куди більш комфортну аудиторію для того, щоб висвітлити куди більш конкретні тези, які він хотів би висловити. А в суді у сторони прокуратури є можливість поставити такі питання, які, на нашу думку, спростують, ті тези, які він міг би висловити”, — сказав прокурор.

За словами держобвинувача, якщо є рішення суду про здійснення допиту екс-президента, то він має відбутися повноцінно.