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Прокуратура не зацікавлена у зриві відеодопиту В.Януковича – держобвинувач

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сторона обвинувачення не зацікавлена у зриві допиту екс-президента України Віктора Януковича у режимі відеоконференцзв’язку у кримінальному провадженні за обвинуваченням п’яти екс-беркутівців у розстрілі активістів Майдану. Про це сказав журналістам після засідання суду прокурор Олексій Донський, передає кореспондент УНН.

Прокуратура не зацікавлена у зриві відеодопиту В.Януковича – держобвинувач

“Я можу сказати лише одне: що зрив допиту абсолютно не в інтересах прокуратури. Оскільки ми чудово усвідомлюємо, що Янукович може знайти куди більш комфортну аудиторію для того, щоб висвітлити куди більш конкретні тези, які він хотів би висловити. А в суді у сторони прокуратури є можливість поставити такі питання, які, на нашу думку, спростують, ті тези, які він міг би висловити”, — сказав прокурор.

За словами держобвинувача, якщо є рішення суду про здійснення допиту екс-президента, то він має відбутися повноцінно.

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