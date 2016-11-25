Прокуратура не заинтересована в срыве видеодопроса В.Януковича - гособвинитель
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сторона обвинения не заинтересована в срыве допроса экс-президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференцсвязи в уголовном производстве по обвинению пяти экс-беркутовцев в расстреле активистов Майдана. Об этом сказал журналистам после заседания суда прокурор Алексей Донской, передает корреспондент УНН.
"Я могу сказать только одно: что срыв допроса совершенно не в интересах прокуратуры. Поскольку мы прекрасно осознаем, что Янукович может найти куда более комфортную аудиторию для того, чтобы осветить куда более конкретные тезисы, которые он хотел бы выразить. А в суде в стороны прокуратуры есть возможность поставить такие вопросы, которые, по нашему мнению, опровергнут, те тезисы, которые он мог бы выразить ", - сказал прокурор.
По словам гособвинителя, если есть решение суда о проведении допроса экс-президента, то он должен состояться полноценно.