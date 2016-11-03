Прокуратура направила до суду справу щодо на екс-ректора НАУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно екс-ректора Національного Авіаційного Університету. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Встановлено, що у 2007 році між Національним авіаційним університетом та будівельною компанією був укладений договір, за яким вказаному підприємству були передані функції замовника будівництва житлового будинку для освітнього закладу по вул. Михайла Донця у Солом’янському районі м. Києва.
За умовами договору, усі витрати на розробку проектної документації щодо будівництва покладалися на вказане приватне підприємство.
Однак у подальшому, внаслідок незаконних дій екс-ректора, замовника будівництва замінили на іншого, а університет зобов’язали за власні кошти розробити всю проектну документацію. На це з державного бюджету було необґрунтовано витрачено майже 9 млн гривень.
Екс-ректору повідомлено про підозру за ч.2 ст.367 (службова недбалість) КК України.