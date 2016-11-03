Прокуратура направила в суд дело в отношении экс-ректора НАУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-ректора Национального Авиационного Университета. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
Установлено, что в 2007 году между Национальным авиационным университетом и строительной компанией был заключен договор, по которому указанному предприятию были переданы функции заказчика строительства жилого дома для образовательного учреждения по ул. Михаила Донца в Соломенском районе г. Киева.
По условиям договора, все расходы на разработку проектной документации по строительству возлагались на указанное частное предприятие.
Однако в дальнейшем, в результате незаконных действий экс-ректора, заказчика строительства заменили на другого, а университет обязали за свой счет разработать всю проектную документацию. На это из государственного бюджета было необоснованно потрачено почти 9 млн гривен.
Экс-ректору сообщили о подозрении по ч.2 ст.367 (служебная халатность) УК Украины.