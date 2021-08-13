Прокуратура Молдови передала до суду першу справу про викрадення Чауса

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“Прокуратура з боротьби з організованою злочинністю і особливих справ (PCCOCS) завершила розслідування кримінальної справи і направила в суд обвинувальний висновок громадянину Молдови, який брав участь у викраденні колишнього українського судді Миколи Чауса в квітні 2021 року”, — заявили в прокуратурі.

Деталі

Як повідомляють у відомстві, обвинуваченому - 30 років, він проходив військову службу в національному спецпідрозділі.

Обвинувачений, за даними прокуратури, працював в Україні охоронцем місцевого жителя; у лютому він був завербований групою людей, які згодом брали участь у злочинній діяльності.

Після повернення в Молдову чоловік нібито збирав інформацію про місце проживання, спосіб життя і щоденні маршрути членів сім’ї колишнього українського судді Чауса. Також чоловік нібито надав злочинцям кілька транспортних засобів, які були використані при можливому викраденні екссудді.

Повідомляється, що обвинувачений перебував під вартою, починаючи з травня 2021 року. Нещодавно він уклав угоду про визнання провини з прокурорами і тепер перебуває під домашнім арештом.

“Слід зазначити, що в цій кримінальній справі прокуратура звернулася до української влади з декількома запитами про судові доручення, які відповідають етапам ходу розслідування у зв’язку з оприлюдненою інформацією. Однак поки офіційної реакції прокуратури України не було”, - заявили в прокуратурі.

За даними відомства, згідно з кримінальним законодавством Республіки Молдова, викрадення двох або більше осіб карається позбавленням волі на строк від 6 до 10 років.

Передбачуване викрадення Чауса

3 квітня 2021 року ЗМІ стало відомо, що в Молдові в Кишиневі викрали Миколи Чауса.

Президент Молдови Майя Санду доручила провести розслідування цієї справи. Голова МВС Молдови Павел Войку заявив, що Чауса викрали іноземці, які вже перетнули кордон з Україною.

8 травня стало відомо, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактами викрадення екс-судді Миколи Чауса і незаконного переправлення його через державний кордон.

17 травня цього року в Telegram-каналі з’явилося відеозвернення Чауса про можливе викрадення якого повідомлялося з початку квітня. Він заявив, що планує повернутися в Україну і заперечив, що його викрали в 2021 році.

Недавно його виявили на Вінниччині. Спочатку його затримала СБУ, але згодом - у "Феофанії" - його затримало НАБУ. Після цього Чаусу обрали запобіжний захід у межах справи про отримання хабара в 150 тис. доларів. Чаус зберігав гроші в трилітрових банках, захованих на городі.