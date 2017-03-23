Прокуратура міста Києва прийняла до свого провадження розслідування вбивства екс-депутата Держдуми РФ Д.Вороненкова
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. За дорученням Генерального прокурора України Юрія Луценка підслідність у кримінальному провадженні за фактом вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, що сталося 23 березня у центрі столиці, визначено за столичною прокуратурою. Про це УНН повідомили у прес-службі толичної прокуратури.
Як повідомив прокурор міста Києва Роман Говда, наразі у кримінальному провадженні, розпочатому за п.1. ч.2 ст 115 КК України, створено міжвідомчу слідчу групу з числа слідчих столичної прокуратури та Національної поліції України, а також визначено групу процесуальних керівників.
“Координує роботу слідчих, прокурорів та оперативних підрозділів перший заступник прокурора міста Києва Павло Кононенко, який має багаторічний досвід оперативної роботи та здатен забезпечити ефективне розслідування цього резонансного та зухвалого злочину”, — зазначив Роман Говда.
Крім того, до розслідування вбивства Дениса Вороненкова залучено оперативних співробітників Служби безпеки України.
На даний час органом слідства проводиться ідентифікація особи, яка вчинила вбивство екс-депутата (наразі вказана особа померла від отриманих поранень), встановлюються та допитуються свідки, як ті, що є безпосередніми очевидцями вбивства, так і з боку найближчого оточення загиблого, проводиться аналіз відеозаписів з камер відеоспостереження та інші слідчі дії. У кримінальному провадженні призначено низку судово-медичних та балістичних експертиз.