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Прокуратура города Киева приняла в свое производство расследование убийства экс-депутата Госдумы РФ Д.Вороненкова

Прокуратура города Киева приняла в свое производство расследование убийства экс-депутата Госдумы РФ Д.Вороненкова

Киев • УНН

 • 9136 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. По поручению Генерального прокурора Украины Юрия Луценко подследственность в уголовном производстве по факту убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которое произошло 23 марта в центре столицы, определили за столичной прокуратурой. Об этом сообщили УНН в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как сообщил прокурор города Киева Роман Говда, сейчас в уголовном производстве, начатом по п.1. ч.2 ст 115 УК Украины, создана межведомственная следственная группа из числа следователей столичной прокуратуры и Национальной полиции Украины, а также определена группа процессуальных руководителей.

"Координирует работу следователей, прокуроров и оперативных подразделений первый заместитель прокурора города Киева Павел Кононенко, который имеет многолетний опыт оперативной работы и способен обеспечить эффективное расследование этого резонансного и дерзкого преступления", - отметил Роман Говда.

Кроме того, к расследованию убийства Дениса Вороненкова привлекли оперативных сотрудников Службы безопасности Украины.

В настоящее время органом следствия проводится идентификация лица, совершившего убийство экс-депутата (указанное лицо умерло от полученных ранений), устанавливаются и допрашиваются свидетели, как те, что являются непосредственными очевидцами убийства, так и со стороны ближайшего окружения погибшего, проводится анализ видеозаписей с камер видеонаблюдения и другие следственные действия. В уголовном производстве назначен ряд судебно-медицинских и баллистических экспертиз.

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