Програма розширених можливостей НАТО для України: у Міноборони назвали всі переваги

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Україна, набувши статусу члена програми розширених можливостей НАТО (EOP), отримала низку переваг. Детально про це на брифінгу у п’ятницю сказала офіцер відділу головного управління військового співробітництва і верифікації Збройних сил України, капітан Юлія Щукіна, передає кореспондент УНН.

"По-перше, Україна зможе брати участь у плануванні операцій НАТО, отримає допуск до всіх навчань НАТО, що дасть доступ до передового досвіду та пріоритетної сертифікації сил і засобів. Представники України зможуть посідати посади у штаб-квартирі та комбатних структурах НАТО. Участь у програмі також передбачає поглиблення співпраці з підтримки безпеки в акваторії Чорного моря. Програма також передбачає спільну протидію кіберзагрозам, міжнародному тероризму і організованій злочинності. Іншою перевагою (є актуальною з точки зору боротьби з сучасними викликами і загрозами) - це допуск представників держави зі статусом EOP до навчань НАТО з кібербезпеки та розширення можливостей участі у навчально-тренувальних заходах за цією тематикою. І нарешті - інтенсифікація обміну інформацією", - сказала Щукіна.

Водночас, підкреслила вона, цей перелік переваг не є вичерпним. Зі слів офіцера, додаткові можливості можуть бути запропоновані НАТО кожній окремій країні-учасниці EOP, в залежності від національних потреб.

Щукіна підкреслила також, що надання нашій країні статусу EOP стало визнанням значного внеску України у зусилля НАТО у підтримання міжнародного миру та безпеки та її важливості для НАТО, як прогнозованого партнера.

"Наразі, з отриманням Україною статусу держави-партнера з розширеними можливостями, у ЗСУ розпочато роботу з наповнення практичним змістом визначених напрямів для отримання вищезгаданих переваг. Зокрема головнокомандувачем ЗСУ було надіслано лист голові військового комітету НАТО з позицією українського військового керівництва з вищезазначеного питання. На черзі - перехід на спільні роботи експертів щодо визначення конкретних форм майбутньої взаємодії з НАТО у форматі EOP", - зазначила вона.

Нагадаємо, 12 червня Україна здобула статус партнера з розширеними можливостями НАТО.

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