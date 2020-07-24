Программа расширенных возможностей НАТО для Украины: в Минобороны назвали все преимущества

"Во-первых, Украина сможет участвовать в планировании операций НАТО, получит допуск ко всем учений НАТО, что даст доступ к передовому опыту и приоритетной сертификации сил и средств. Представители Украины смогут занимать должности в штаб-квартире и комбатных структурах НАТО. Участие в программе также предусматривает углубление сотрудничества по поддержанию безопасности в акватории Черного моря. Программа также предусматривает совместное противодействие киберугрозам, международному терроризму и организованной преступности. Другим преимуществом (актуальное с точки зрения борьбы с современными вызовами и угрозами) - это допуск представителей государства со статусом EOP к учениям НАТО по кибербезопасности и расширение возможностей участия в учебно-тренировочных мероприятиях по этой тематике. И наконец - интенсификация обмена информацией", - сказала Щукина.

В то же время, подчеркнула она, этот перечень преимуществ не является исчерпывающим. По словам офицера, дополнительные возможности могут быть предложены НАТО каждой отдельной стране-участнице EOP, в зависимости от национальных потребностей.

Щукина подчеркнула также, что предоставление нашей стране статуса EOP стало признанием значительного вклада Украины в усилия НАТО в поддержание международного мира и безопасности и ее важности для НАТО, как прогнозируемого партнера.

"Сейчас, с получением Украиной статуса государства-партнера с расширенными возможностями, в ВСУ начата работа по наполнению практическим содержанием определенных направлений для получения вышеупомянутых преимуществ. В частности главнокомандующим ВСУ было направлено письмо главе военного комитета НАТО с позицией украинского военного руководства по вышеупомянутому вопросу. На очереди - переход на общие работы экспертов по определению конкретных форм будущего взаимодействия с НАТО в формате EOP", - отметила она.

Напомним, 12 июня Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО.