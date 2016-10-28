Програма підтримки молодого медспеціаліста в Україні не відпрацьована та замовчується – ГР МОЗ

"Питання підтримки молоді стоїть гостро. Потрібно кардинально укріпляти цей напрямок. Це підтримка фінансова, хоча б на перший час, різні види стимулювання і заохочення. Наприклад, безкоштовний проїзд чи, можливо, якісь інші дотації. Адже умовний "соціальний пакет" для українських молодих мед спеціалістів, які закінчили щойно ВНЗ, абсолютно не відпрацьований. Навіть нема зобов'язання держави щодо допомоги підтримки молодих спеціалістів при їхньому працевлаштуванні на місця, а особливо у сільській місцевості. Я знаю випадки з життя своїх сокурсників, є громади і є місцева влада, приклади, які намагаються щось зробити, але цього вкрай не достатньо", - наголоси він.

М.Іонов також відзначив, що сьогодні проблема підтримки молодого спеціаліста частково замовчуються через нестачу коштів.

"Ми неодноразово піднімали це питання і навіть були пропозиції щодо підняття статусу медпрацівника, щоб у нього хоча б якісь додаткові можливості були. Однак держава поки що нічого не робить, бо це витратно і це не так просто зробити", - повідомив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами керівника асоціації приватних клінік України Олега Спіженка, для залучення інвестицій у медичну сферу Україна не повинна формально ставитися до питання підготовки кваліфікованих кадрів та їх навчання за кордоном.

“Є такий рядок у нашому бюджеті, в бізнес-плані, — це підготовка персоналу. Раніше ми там ставили символічні цифри, для того, аби ми могли наш персонал навчити у Німеччині. Це, наприклад, місячний курс, чи трьохмісячний курс в Америці — для освоєння техніки Кіберножа чи променевої терапії, чи рентгенологів в Японії на обладнанні "Тошибо"... Але зараз потреба у цьому є колосальною (у навчанні персоналу — ред.). Навіть до того, що приходиться інвестувати у будівництво медичного училища чи медичного інституту, тому що іншого способу підготувати собі фахівця (із наших відомих медичних закладів) — просто немає можливості...”, — сказав він і додав, що випускники медичних ВНЗ в Україні, оскільки не мають практичних знань, не можуть без додаткової підготовки та навчань працювати на належному високому рівні.