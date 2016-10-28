Програма підтримки молодого медспеціаліста в Україні не відпрацьована та замовчується – ГР МОЗ

ukru
Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
08:00 • 3196 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 10318 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 17504 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 35318 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 64305 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 77382 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 145914 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206953 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193532 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213168 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.2 м/с
60 %
753 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 11396 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 12392 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 7348 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

3 квітня, 02:56 • 9424 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 12409 перегляди
Публікації

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 4932 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 17552 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 491994 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 325490 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 387380 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

08:47 • 512 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 127560 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 186913 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 129445 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 163927 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Програма підтримки молодого медспеціаліста в Україні не відпрацьована та замовчується – ГР МОЗ

Програма підтримки молодого медспеціаліста в Україні не відпрацьована та замовчується – ГР МОЗ

Київ • УНН

 • 12620 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Молодих спеціалістів потрібно дотувати, стимулювати та підтримувати. Таку думку у коментарі УНН висловив голова Громадської ради при МОЗ України Максим Іонов.

"Питання підтримки молоді стоїть гостро. Потрібно кардинально укріпляти цей напрямок. Це підтримка фінансова, хоча б на перший час, різні види стимулювання і заохочення. Наприклад, безкоштовний проїзд чи, можливо, якісь інші дотації. Адже умовний "соціальний пакет" для українських молодих мед спеціалістів, які закінчили щойно ВНЗ, абсолютно не відпрацьований. Навіть нема зобов'язання держави щодо допомоги підтримки молодих спеціалістів при їхньому працевлаштуванні на місця, а особливо у сільській місцевості. Я знаю випадки з життя своїх сокурсників, є громади і є місцева влада, приклади, які намагаються щось зробити, але цього вкрай не достатньо", - наголоси він.

М.Іонов також відзначив, що сьогодні проблема підтримки молодого спеціаліста частково замовчуються через нестачу коштів.

"Ми неодноразово піднімали це питання і навіть були пропозиції щодо підняття статусу медпрацівника, щоб у нього хоча б якісь додаткові можливості були. Однак держава поки що нічого не робить, бо це витратно і це не так просто зробити", - повідомив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами керівника асоціації приватних клінік України Олега Спіженка, для залучення інвестицій у медичну сферу Україна не повинна формально ставитися до питання підготовки кваліфікованих кадрів та їх навчання за кордоном.

“Є такий рядок у нашому бюджеті, в бізнес-плані, — це підготовка персоналу. Раніше ми там ставили символічні цифри, для того, аби ми могли наш персонал навчити у Німеччині. Це, наприклад, місячний курс, чи трьохмісячний курс в Америці — для освоєння техніки Кіберножа чи променевої терапії, чи рентгенологів в Японії на обладнанні "Тошибо"... Але зараз потреба у цьому є колосальною (у навчанні персоналу — ред.). Навіть до того, що приходиться інвестувати у будівництво медичного училища чи медичного інституту, тому що іншого способу підготувати собі фахівця (із наших відомих медичних закладів) — просто немає можливості...”, — сказав він і додав, що випускники медичних ВНЗ в Україні, оскільки не мають практичних знань, не можуть без додаткової підготовки та навчань працювати на належному високому рівні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$83,460.40
Золото
$3,153.45
Tesla
$280.94
Brent
$72.71
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,815.40