Программа поддержки молодого медспециалиста в Украине не отработана и замалчивается - ОС МЗ

"Вопрос поддержки молодежи стоит остро. Нужно кардинально укреплять это направление. Это поддержка финансовая, хотя бы на первое время, различные виды стимулирования и поощрения. Например, бесплатный проезд или, возможно, какие-то другие дотации. Ведь условный "социальный пакет" для украинских молодых мед специалистов, окончивших только вуз, совершенно не отработан. Даже нет обязательства государства по помощи поддержки молодых специалистов при их трудоустройстве на места, особенно в сельской местности. Я знаю случаи из жизни своих сокурсников, есть общины и местная власть, примеры, которые пытаются что-то сделать, но этого крайне недостаточно", - ударения он.

М.Ионов также отметил, что сегодня проблема поддержки молодого специалиста частично замалчивается из-за недостатка средств.

"Мы неоднократно поднимали этот вопрос и даже были предложения по поднятию статуса медработника, чтобы у него хоть какие-то дополнительные возможности были. Однако государство пока ничего не делает, потому что это затратно и это не так просто сделать", - сообщил он.

Напомним, как сообщал УНН, по словам руководителя ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко, для привлечения инвестиций в медицинскую сферу Украины не должна формально относиться к вопросу подготовки квалифицированных кадров и их обучение за рубежом.

"Есть такая строка в нашем бюджете, в бизнес-плане, - это подготовка персонала. Ранее мы там ставили символические цифры, для того, чтобы мы могли наш персонал научить в Германии. Это, например, месячный курс, или трехмесячный курс в Америке - для освоения техники КиберНожа или лучевой терапии, или рентгенологов в Японии на оборудовании "Тошибо" ... Но сейчас потребность в этом есть колоссальная (в обучении персонала - ред.). Даже до того, что приходится инвестировать в строительство медицинского училища или медицинского института, потому что другого способа подготовить себе специалиста (из наших известных медицинских учреждений) - просто нет возможности ...", - сказал он и добавил, что выпускники медицинских вузов в Украине , поскольку не имеют практических знаний, не могут без дополнительной подготовки и учений работать на должном высоком уровне.