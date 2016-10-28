Программа поддержки молодого медспециалиста в Украине не отработана и замалчивается - ОС МЗ

ukru
15 марта, 19:03 • 116469 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170540 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140443 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132712 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114179 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106280 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102030 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136868 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132634 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127912 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

16 марта, 15:21 • 40005 просмотра
В Сумской области оккупанты атакуют беспилотниками гражданские автомобили: есть раненые, начато следствие

В Сумской области оккупанты атакуют беспилотниками гражданские автомобили: есть раненые, начато следствие

16 марта, 15:53 • 31773 просмотра
США отправили более 250 преступников из венесуэльской банды в тюрьму в Сальвадоре

США отправили более 250 преступников из венесуэльской банды в тюрьму в Сальвадоре

16 марта, 16:04 • 21429 просмотра
Наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро

Наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро

16 марта, 16:48 • 27648 просмотра
Волц: США будут исходить из собственных интересов в вопросе освобождения территорий Украины

Волц: США будут исходить из собственных интересов в вопросе освобождения территорий Украины

16 марта, 17:35 • 29827 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 136868 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 136139 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 270899 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 299871 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 235809 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 45791 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 109809 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 132635 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 115328 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 132393 просмотра
Актуальное
Программа поддержки молодого медспециалиста в Украине не отработана и замалчивается - ОС МЗ

Программа поддержки молодого медспециалиста в Украине не отработана и замалчивается - ОС МЗ

Киев • УНН

 • 12620 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Молодых специалистов нужно дотировать, стимулировать и поддерживать. Такое мнение в комментарии УНН высказал председатель Общественного совета при Минздраве Украины Максим Ионов.

"Вопрос поддержки молодежи стоит остро. Нужно кардинально укреплять это направление. Это поддержка финансовая, хотя бы на первое время, различные виды стимулирования и поощрения. Например, бесплатный проезд или, возможно, какие-то другие дотации. Ведь условный "социальный пакет" для украинских молодых мед специалистов, окончивших только вуз, совершенно не отработан. Даже нет обязательства государства по помощи поддержки молодых специалистов при их трудоустройстве на места, особенно в сельской местности. Я знаю случаи из жизни своих сокурсников, есть общины и местная власть, примеры, которые пытаются что-то сделать, но этого крайне недостаточно", - ударения он.

М.Ионов также отметил, что сегодня проблема поддержки молодого специалиста частично замалчивается из-за недостатка средств.

"Мы неоднократно поднимали этот вопрос и даже были предложения по поднятию статуса медработника, чтобы у него хоть какие-то дополнительные возможности были. Однако государство пока ничего не делает, потому что это затратно и это не так просто сделать", - сообщил он.

Напомним, как сообщал УНН, по словам руководителя ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко, для привлечения инвестиций в медицинскую сферу Украины не должна формально относиться к вопросу подготовки квалифицированных кадров и их обучение за рубежом.

"Есть такая строка в нашем бюджете, в бизнес-плане, - это подготовка персонала. Ранее мы там ставили символические цифры, для того, чтобы мы могли наш персонал научить в Германии. Это, например, месячный курс, или трехмесячный курс в Америке - для освоения техники КиберНожа или лучевой терапии, или рентгенологов в Японии на оборудовании "Тошибо" ... Но сейчас потребность в этом есть колоссальная (в обучении персонала - ред.). Даже до того, что приходится инвестировать в строительство медицинского училища или медицинского института, потому что другого способа подготовить себе специалиста (из наших известных медицинских учреждений) - просто нет возможности ...", - сказал он и добавил, что выпускники медицинских вузов в Украине , поскольку не имеют практических знаний, не могут без дополнительной подготовки и учений работать на должном высоком уровне.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы