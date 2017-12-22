Прогноз погоди на вихідні: в Україну йде потепління
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Починаючи з 24 грудня, денні температури по всій території України будуть вище нуля. Про це кореспонденту УНН розповів начальник відділу метеорологічних прогнозів Владислав Білик.
"Починаючи з 24 числа, з Заходу йде потепління. Денні температури будуть трошки вище 0", - зазначив синоптик.
"23 грудня по всій території України, окрім півдня, - невеликий сніг. Температура вночі - від 0 до 5 градусів морозу, вдень - від 2 морозу до 3 градусів тепла", - сказав він.
З його слів, 24 грудня у західних, північних та у переважній більшості центральних областей - мокрий сніг та дощ.
"На заході - сніг, який переходить у дощ. На півдні і сході - без опадів. Температура трохи відрізняється по території країни. Вночі - захід, центр, північ - від 2 морозу до 3 тепла. А в східній частині - до 5 градусів морозу. І вдень по всій території України - по 2-7 тепла", - повідомив В.Білик.
У Києві, з його слів, 23 грудня очікується невеликий сніг протягом дня, температура вночі 0-5 морозу, вдень - близько нуля. І 24 грудня, як повідомив синоптик, теж протягом дня - невеликий мокрий сніг, температура вночі 2-5 градусів морозу, вдень - від 1 градусу морозу до 1 градуса тепла.
Нагадаємо, 22 грудня в Україні атмосферний фронт зумовить сніг, невеликий та помірний, у більшості областей.