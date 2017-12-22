Прогноз погоди на вихідні: в Україну йде потепління

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 26387 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 65918 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 77459 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 73849 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 102535 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 74337 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 83948 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96192 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88186 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 191070 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.7м/с
79%
Популярнi новини

Сумщина під ударом: ворожий безпілотник пошкодив приватні будинки

12 квітня, 19:17 • 9288 перегляди

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки

12 квітня, 20:03 • 7802 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 10942 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 11202 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 16775 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 77461 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 191070 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 344723 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 279616 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 389201 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 15692 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 14297 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 73851 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21637 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26700 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Прогноз погоди на вихідні: в Україну йде потепління

Київ • УНН

 • 20391 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Починаючи з 24 грудня, денні температури по всій території України будуть вище нуля. Про це кореспонденту УНН розповів начальник відділу метеорологічних прогнозів Владислав Білик.

Прогноз погоди на вихідні: в Україну йде потепління

"Починаючи з 24 числа, з Заходу йде потепління. Денні температури будуть трошки вище 0", - зазначив синоптик.

"23 грудня по всій території України, окрім півдня, - невеликий сніг. Температура вночі - від 0 до 5 градусів морозу, вдень - від 2 морозу до 3 градусів тепла", - сказав він.

З його слів, 24 грудня у західних, північних та у переважній більшості центральних областей - мокрий сніг та дощ.

"На заході - сніг, який переходить у дощ. На півдні і сході - без опадів. Температура трохи відрізняється по території країни. Вночі - захід, центр, північ - від 2 морозу до 3 тепла. А в східній частині - до 5 градусів морозу. І вдень по всій території України - по 2-7 тепла", - повідомив В.Білик.

У Києві, з його слів, 23 грудня очікується невеликий сніг протягом дня, температура вночі 0-5 морозу, вдень - близько нуля. І 24 грудня, як повідомив синоптик, теж протягом дня - невеликий мокрий сніг, температура вночі 2-5 градусів морозу, вдень - від 1 градусу морозу до 1 градуса тепла.

Нагадаємо, 22 грудня в Україні атмосферний фронт зумовить сніг, невеликий та помірний, у більшості областей. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НППодії
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,614.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,609.21