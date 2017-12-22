Прогноз погоды на выходные: в Украину идет потепление
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Начиная с 24 декабря, дневные температуры по всей территории Украины будут выше нуля. Об этом корреспонденту УНН рассказал начальник отдела метеорологических прогнозов Владислав Билык.
"Начиная с 24 числа, с Запада идет потепление. Дневные температуры будут немного выше 0", - отметил синоптик.
"23 декабря по всей территории Украины, кроме юга, - небольшой снег. Температура ночью - от 0 до 5 градусов мороза, днем - от 2 мороза до 3 градусов тепла", - сказал он.
По его словам, 24 декабря в западных, северных и в большинстве центральных областей - мокрый снег и дождь.
"На западе - снег, переходящий в дождь. На юге и востоке - без осадков. Температура немного отличается по территории страны. Ночью - запад, центр, север - от 2 мороза до 3 тепла. А в восточной части - до 5 градусов мороза. И днем по всей территории Украины - по 2-7 тепла", - сообщил В.Билык.
В Киеве, по его словам, 23 декабря ожидается небольшой снег в течение дня, температура ночью 0-5 мороза, днем - около нуля. И 24 декабря, как сообщил синоптик, тоже в течение дня - небольшой мокрый снег, температура ночью 2-5 градусов мороза, днем - от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.
Напомним, 22 декабря в Украине атмосферный фронт обусловит снег, небольшой и умеренный, в большинстве областей.