Прогноз погоды на выходные: в Украину идет потепление

"Начиная с 24 числа, с Запада идет потепление. Дневные температуры будут немного выше 0", - отметил синоптик.

"23 декабря по всей территории Украины, кроме юга, - небольшой снег. Температура ночью - от 0 до 5 градусов мороза, днем ​​- от 2 мороза до 3 градусов тепла", - сказал он.

По его словам, 24 декабря в западных, северных и в большинстве центральных областей - мокрый снег и дождь.

"На западе - снег, переходящий в дождь. На юге и востоке - без осадков. Температура немного отличается по территории страны. Ночью - запад, центр, север - от 2 мороза до 3 тепла. А в восточной части - до 5 градусов мороза. И днем ​​по всей территории Украины - по 2-7 тепла", - сообщил В.Билык.

В Киеве, по его словам, 23 декабря ожидается небольшой снег в течение дня, температура ночью 0-5 мороза, днем ​​- около нуля. И 24 декабря, как сообщил синоптик, тоже в течение дня - небольшой мокрый снег, температура ночью 2-5 градусов мороза, днем ​​- от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

Напомним, 22 декабря в Украине атмосферный фронт обусловит снег, небольшой и умеренный, в большинстве областей.