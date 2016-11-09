Профілактика онкозахворювань захворювань є пріоритетом діяльності МОЗ - У.Супрун
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Профілактика, в тому числі онкозахворювань захворювань, є пріоритетом діяльності Міністерства охорони здоров'я. Про це повідомила в.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, повідомляє прес-служба відомства, передає УНН.
"Я би хотіла побачити, щоби профілактична медицина працювала, щоб ми мали менше і менше захворювань на онкологічні хвороби. Чому ми мусимо лікувати їх всіх? Тому що ми дуже пізно виявляємо ці хвороби", - зазначила вона.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, онкологи наголошують: рак грудей у жінок — не вирок. Статистика свідчить про те, що у випадку раннього виявлення проблеми, процес одужання настає у 75–85% жінок.
Також нагадаємо, за словами заступника директора Національного інститут раку Сергія Коровіна, Україна не має належного скринінгу ракових захворювань.
"Тому ми в змозі поки тільки лише займатися профілактикою - за допомогою ваших колег, якоїсь літератури, висвітлювати ці проблеми і говорити про те, що не забувайте звертатися до лікарів", - зазначив він.
Разом з тим, за словами керівника асоціації приватних клінік України Олега Спіженка, система профілактики захворювань має бути створена в Україні на прикладі іноземного досвіду.