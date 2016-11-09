Профилактика онкозаболеваний является приоритетом деятельности МЗ - У.Супрун

"Я бы хотела увидеть, чтобы профилактическая медицина работала, чтобы мы имели меньше и меньше заболеваний онкологическими болезнями. Почему мы должны лечить их всех? Потому что мы очень поздно обнаруживаем эти болезни", - отметила она.

Напомним, как сообщал УНН, онкологи отмечают: рак груди у женщин - не приговор. Статистика свидетельствует о том, что в случае раннего выявления проблемы, процесс выздоровления наступает в 75-85% женщин.

Также напомним, по словам заместителя директора Национального института рака Сергея Коровина, Украина не имеет надлежащего скрининга раковых заболеваний.

"Поэтому мы можем пока только заниматься профилактикой - с помощью ваших коллег, какой-то литературы, освещать эти проблемы и говорить о том, что не забывайте обращаться к врачам", - отметил он.

Вместе с тем, по словам руководителя ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко, система профилактики заболеваний должна быть создана в Украине на примере зарубежного опыта.