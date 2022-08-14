Професор Голубовська спрогнозувала сплеск гепатитів в Україні

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«Звичайно, буде зростання гемоконтактних вірусних гепатитів. Ви подивіться, скільки робиться переливань крові. Абсолютно однозначно будуть і C, і B гепатити, і всі інші захворювання», - пояснила Голубовська, уточнивши, що через те, що в Україні раніше фактично було знищено медичну статистику, то узагальнених цифр про те, скільки таких випадків вже мають місце, немає. Але, за її словами, лікарі, що практикують – бачать ситуацію.

Вона також зазначила, що в умовах війни поширюватимуться й інші інфекційні захворювання.

«Зараз, звичайно, інфекційні захворювання будуть. Обов'язково. Цього не може не бути: зруйнована інфраструктура, зруйновані каналізаційні мережі, і це природно, що буде спалах інфекційних хвороб. І наше завдання, щоб воно не поширилося у відносно мирні області", - пояснила фахівець.

Нагадаємо

Раніше Ольга Голубовська пояснювала, що інфекційні хвороби супроводжують усі кризи та соціальні потрясіння.



Йдеться як про гепатити, холеру чи хантавіруси, а й про дифтерії.

«Війни і голод йдуть поруч, на нас чекають непрості часи, продовольча криза, стреси… слабшає імунітет, і ми стаємо вразливими до тих інфекційних хвороб, якими зазвичай дуже важко заразитися імунокомпетентній людині. А навіть якщо заражаємось, то легко хворіємо і не звертаємо на це уваги. А в особливому середовищі збудник прекрасно почувається, в організмі людини відсічі йому немає. У середовищі малоімунних та імунодефіцитних людей він набирає агресивність, те, що ми називаємо вірулентністю. Потім викликає спалахи. Вони будуть у нас. Усе попереду. Ми взагалі з 90-х років не виліземо з епідемій, починаючи з дифтерії", - розповіла професор.

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