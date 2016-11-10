Проекти культурної децентралізації презентують в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Києві презентують проекти культурної децентралізації в 11-ти містах України. Їх ініціатором стала Культурно-освітня академія, заснована Goethe-Institut, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
Вказано, що до проекту долучилися Запоріжжя, Херсон, Вінниця, Чернівці, Бучач, Генічеськ, Бердянськ, Кременчук, Рівне, Добропілля і Київ. У 2016 році 16 проектів з цих міст отримали гранти на втілення культурних і соціальних ініціатив.
Приміром, у Чернівцях провели “Культурний квест” для 60 учасників з усієї України, у Вінниці відкрили школу урбаністики Urban Future, для Бердянська розробили інтерактивну Культурну мапу, в Запоріжжі провели форум для представників культурних організацій і за результатами випустили посібник. У Бучачі створили Літературний центр імені Шмуеля Агнона, на базі якого проводили літературні резиденції за участі Софії Андрухович і Андрія Любки, а в Генічеську ініціювали акцію “100 років — 100 селфі”, яка врятувала залізничний міст від демонтажу.
В Києві організатори проектів представлять свої розробки та розкажуть про результати, яких вже вдалось досягти. На заході також проведуть дискусію, в якій візьмуть участь німецькі та українські ментори.