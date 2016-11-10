Проекты культурной децентрализации представляют в Киеве

Указано, что к проекту присоединились Запорожье, Херсон, Винница, Черновцы, Бучач, Геническ, Бердянск, Кременчуг, Ровно, Доброполье и Киев. В 2016 году 16 проектов из этих городов получили гранты на воплощение культурных и социальных инициатив.

К примеру, в Черновцах провели "Культурный квест" для 60 участников со всей Украины, в Виннице открыли школу урбанистики Urban Future, для Бердянска разработали интерактивную Культурную карту, в Запорожье провели форум для представителей культурных организаций и по результатам выпустили пособие. В Бучаче создали Литературный центр имени Шмуэля Агнона, на базе которого проводили литературные резиденции с участием Софии Андрухович и Андрея Любки, а в Геническе инициировали акцию "100 лет - 100 Селфи", которая спасла железнодорожный мост от демонтажа.

В Киеве организаторы проектов представят свои разработки и расскажут о результатах, которых уже удалось достичь. На мероприятии также проведут дискуссию, в которой примут участие немецкие и украинские менторы.