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Проект програми розвитку конкуренції розроблять у липні - голова АМКУ

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Початковий проект Національної програми розвитку конкуренції буде розроблено спільно зі Світовим банком попередньо в липні поточного року. Про це, відповідаючи на питання кореспондента УНН, повідомив голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв.

"Я зустрічався з керівниками групи Світового банку у Вашингтоні, які займаються розвитком конкуренції, конкурентної політики і особисто запропонував, що давайте спробуємо реалізувати подібні проекти в Україні, оскільки були програми ще в 2010-2011-2012 роках, були плани сформулювати і запровадити Національну програму розвитку конкуренції", - сказав Ю.Терентьєв.

"Зараз ми знаходимось у пілотний стадії. Тобто ми досягли домовленості зі Світовим банком, що ми починаємо по цьому працювати. Вже у них є група, яка цим займається. Ми тільки почали нашу співпрацю, тобто довгострокової програми зі Світовим банком ще не підписано, але в нас передбачено зараз на середину літа, на липень, що спільними зусиллями ми повинні напрацювати перший проект Програми розвитку конкуренції, але це початок роботи", - сказав голова АМКУ.

Він додав, що подібна програма повинна складатися з трьох елементів: це загальні принцип проконкурентної економічної політики, які повинні насправді повинні бути сформульовані на відповідному високому рівні; по-друге, це аналіз ситуації в конкретних галузях з практичної точки зору і третій блок, це конкретні практичні заходи, які мають здійснювати органи державної влади по розвитку конкуренції на цих ринках.

Також, Ю.Терентьєв додав, що така програма буде створена в Україні вперше.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет за допомогою Світового банку планує запустити в Україні Національну програму розвитку конкуренції. Про це на сьогоднішньому відкритому засіданні АМКУ заявив його голова Юрій Терентьєв.

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