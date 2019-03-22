Про інвестиційні проекти Ніла Сміта на алкоринку України ніхто не чув - експерт

“Я взагалі не чув таке прізвище, таку людину, й логічно що не чув ніколи про якісь його інвестиційні проекти, чи то успішні, чи то неуспішні.

А щодо скандалу із Medoff та ймовірне рейдерство алкогольних торгових марок, в Україні, на жаль, рейдерство, не є рідкістю й алкогольний ринок — не виключення”, — сказав він.

А той факт, що Ніл Сміт є невідомою персоною для гравців алкогольного ринку вказує лише на те, що він може бути виключно “підставною особою”, вважає Чайківський.

Експерт також зауважив, що у згаданому скандалі з ТМ фігурує львівський горілчаний завод “Гетьман”.

"А з цим заводом завжди були проблеми", - сказав він.

Нагадаємо, за даними видання “Капітал”, щонайменше троє іноземних бізнесменів, причетних до ведення бізнесу на території анексованого Криму та РФ, уклали угоду про спільну роботу на українському горілчаному ринку з львівським заводом “Гетьман”. Йдеться про Ніла Сміта та його компаньйонів.

“Сьогодні ж, офшорна компанія Ніла Сміта “Істерн Беверидж Компані Лімітід” (Кіпр) передала підконтрольному Джонатану Вейлу офшору “Зафорпо Вентурес” ліцензійні права на низку ТМ українських горілок. І хоча реальними власниками горілчаних брендів ні Сміт, ні Вейл не є, надалі вони підписали договір про співпрацю з випуску алкогольних напоїв з “Гетьманом”, — пише видання.

Тож, ЗМІ припустило, що таким чином, “львівський завод, через схему офшорного "підряду“, міг стати представником інтересів російського горілчаного бізнесу в Україні”.

У Верховій Раді вже відреагували на ситуацію, закликавши СБУ перевірити угоди між Нілом Смітом та львівським горілчаним заводом.